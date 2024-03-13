

تأكيدا على التزامها بتنمية وتطوير قطاع التعليم، قدمت رائدة قطاع الاتصالات والاسم الأول في مجال الابتكار الرقمي في الكويت، شركة Ooredoo business، دعمها إقامة أول مؤتمر لكلية التربية بجامعة الكويت يناقش مجالات التحول الرقمي في البلاد، مساهمة بدورها الراعي البلاتيني لفعالياته، بعنوان «التحول الرقمي في التعليم بالكويت - نظرة إلى المستقبل».

وقد استضافت جامعة الكويت مؤتمر التحول الرقمي الأول لكلية التربية، في مركز المؤتمرات الجديد بمدينة صباح السالم الجامعية، والذي حضره مجموعة من الأكاديميين ورؤساء الأقسام، مع عدد من الخبراء وقادة الفكر من مجالات مختلفة.

من ناحيتها، قدمت Ooredoo business دعمها للمؤتمر، لتتخلله سلسلة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية المهمة، والتي تضمنت ورش عمل وأوراقا علمية وحلقات نقاشية بحثت أهم ركائز النهضة التعليمية الرقمية ومستجداتها.



كما جاءت رعاية Ooredoo business البلاتينية للمؤتمر، بمشاركة أعضاء من فريق الشركة، لتقديم فقرات أضاءت بشكل عام على رؤية Ooredoo التنموية لقطاع التعليم، ودورها المحوري بين قادة صناعة الاتصالات في الكويت في تأسيس وانطلاق رحلة التحول الرقمي، واستمرارها بدفع سلسلة الإنجازات والنجاحات التي شهدتها البلاد في تبني التحول الرقمي ودمجه وتكامله مع أجهزة الدولة، بما فيها قطاع التعليم.

كذلك، ركزت الشركة ضمن مشاركتها، على أهمية مواكبة وتبني التكنولوجيا الرقمية الحديثة في العملية التعليمية والتنمية الثقافية، لتمكين وإعداد الشباب المحلي لمستقبل ستسود فيه ابتكارات تكنولوجية رقمية بمستويات عالمية.

من جانب آخر، سلط أعضاء فريق Ooredoo business الضوء ضمن جلسة حوارية على النهج الاستراتيجي المتكامل الذي تتبعه الشركة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، وأثره الإيجابي والأوسع على تمكين المجتمع وتطوير عالمه، فيما يتعلق بالمشهد التعليمي في الكويت، واستمرار الشركة بدعم المبادرات والحملات الموجهة لتنمية مجالات التعليم في الكويت.