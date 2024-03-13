

أبرم بنك وربة اتفاقية مع شركة تسكين العقارية، وهي مزود خدمة رقمية لقطاع مالكي العقارات المستأجرة، يتم بموجب هذه الاتفاقية تقديم خدمات إدارة العقارات بأسعار حصرية. ويسعى «وربة» من خلال هذه الاتفاقية، إلى جذب العملاء الأفراد الذين يمتلكون عقارات مستأجرة، خاصة أن خدمات شركة تسكين تدمج إدارة العقارات، وجمع الإيجار عبر الإنترنت، وإدارة الأصول، والتأجير، والصيانة على مدار 24 ساعة، والتقارير التفصيلية والخدمات القانونية. وبهذه المناسبة، قال مدير الإدارة الرقمية في بنك وربة مجرن المجرن «سعداء بإبرام هذه الاتفاقية مع شركة متخصصة تقدم خدمات مميزة ومتنوعة، حيث ستمكن عميل بنك وربة من الاستفادة من الخدمات العقارية وكذلك الاطلاع على جميع البيانات والتقارير الخاصة باستثماراته العقارية المسجلة». وذكر المجرن أن الاتفاقية تأتي في إطار السياسة الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة وتوسيع التجربة المصرفية لتشمل قطاعات جديدة غير تقليدية، مؤكدا أنها ستعمل بشكل سريع وآمن ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



من جهته، أبدى الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «تسكين» عبدالوهاب العيسى امتنانه للقائمين على خدمات بنك وربة وحرصهم على تقديم خدمات من شأنها تسهيل تحصيل وإدارة عقارات عملائهم من خلال رقمنة الخدمات وجعل الوصول إليها ضمن العديد من الخدمات عبر تطبيق بنك وربة، علما أن شركة تسكين العقارية من أولى الشركات التي سعت إلى التحول الرقمي في السوق العقاري وتوفير خدمات عدة من خلال تطبيق يسهل لأصحاب العقارات متابعة عقاراتهم وتحصيل الإيجارات من دون أي جهد ومن جهة أخرى ضمان وسرعة وصول للخدمات من قبل المستأجرين، وتأتي هذه الشراكة كخطوة مهمة في مسيرة الشركة للتوسع بالسوق المحلي والأسواق العالمية.



كما أوضح المحامي أحمد الكليب مدير الإدارة القانونية لدى شركة «تسكين»، أن خطوة التحول الرقمي مهمة خاصة فيما يتعلق بتوقيع العقود وإصدار سندات القبض الموثقة بنظام التشفير الإلكتروني التي كنا أول من طرحها في السوق المحلي التي أصبحت علامة فارقة عن جميع منافسينا.