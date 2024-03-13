رغم انخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الغذاء العالمية في فبراير للشهر السابع على التوالي، وانخفاض أسعار جميع الحبوب الرئيسية، إضافة إلى الاستقرار النسبي في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار بحدود 13400 منذ فترة، إلا أن كل ذلك لم يلمس له أي أثر على الأسواق المحلية، بل على العكس تماما فقد شهدت الأسواق ارتفاعات متتالية بالأسعار. وحمل أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق د. شفيق عربش مسؤولية ذلك إلى السياسات الحكومية خاصة في مجال رفع أسعار حوامل الطاقة التي أخذت مسارا متتاليا في الارتفاع على مدد زمنية متقاربة متتالية، ما دفع التجار إلى اتباع سياسة التحوط تجاه هذه الارتفاعات. ونقل موقع صحيفة «الوطن» أن الأسعار في سورية باتت أغلى من دول الجوار، ما يعني عدم أحقية حجة أزمة البحر الأحمر إذ إن طرق التجارة إلى لبنان هي ذاتها إلى سورية، كما أن وضع الطريق التجاري إلى العراق أصعب، لكن رغم ذلك الأسعار باتت فيه أرخص، واصفا المشكلة بأنها دائما داخلية لكن الحجة خارجية.



من جهته، رأى الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب د.حسن حزوري أن سورية لن تتأثر بالانخفاض العالمي لأسعار الأغذية لأن ظروفها تختلف عن ظروف الدول الأخرى، فالاقتصاد السوري يفتقد المنافسة الحقيقية ويعاني الاحتكار، وخاصة للمواد الغذائية ذات صلاحية الاستخدام الطويلة، إضافة إلى وجود تكاليف إضافية تدفع عند الاستيراد، ويفترض أن يترافق أي انخفاض عالمي للأسعار مع انخفاض على المستوى المحلي وإن كان بشكل طفيف، لكن ما يحدث هو العكس تماما.



واعتبر حزوري أن مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الأساسية تعود في جزء كبير منها إلى موضوع التمويل للمستوردات لأنها تحتاج إلى ملاءة مالية كبيرة، مؤكدا أنها تساهم بارتفاع الأسعار بنسب تتراوح بين 25 - 50% مقارنة بأسعار الدول المجاورة، ذاكرا سببا آخر يؤدي إلى ارتفاع الأسعار منها عادات وسلوكيات التجار. وشبه حزوري الأسعار في سورية بـ«صمام عدم الرجوع» فهي ترتفع عند حدوث أي ارتفاع لسعر صرف الدولار أو للأسعار العالمية، ولكنها لا تنخفض عند حدوث العكس، فمثلا انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء من 15200 ليرة إلى 14 ألف ليرة، ولكن لم تتجاوب الأسواق مع ذلك.



وحول أسعار الخضر والفواكه في بداية شهر رمضان، توقع عضو لجنة تجار ومصدري سوق الهال في دمشق محمد العقاد عن انخفاض أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة خلال الأيام القادمة، وأكد في تصريح لـ«الوطن» إلى وجود فائض بالكميات نتيجة تحسن أحوال الطقس خلال الأيام الماضية، موضحا أن المواطن لم يلحظ هذا الانخفاض بشكل واضح لأنه يشتري من تجار المفرق الذين يضيفون أجور النقل والأرباح على أسعار الجملة.