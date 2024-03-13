

هادي العنزي



يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية نظيره العربي في الـ 9 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في الجولة الثانية لمواجهات الدور نصف النهائي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة.



ويقام الدور نصف النهائي على لقب الدوري بنظام دوري من قسمين، على أن يلتقي أول الترتيب بعد انتهائه مع رابع الترتيب، والثاني مع الثالث، ويتأهل الفائزان بمباراتين من ثلاث مباريات متاحة «بلاي أوف» إلى المباراة النهائية.



وقد سجل القادسية بداية قوية في الجولة الأولى للدور نصف النهائي، عندما تفوق على كاظمة بفارق 30 نقطة، ليعلن صراحة عن رغبته في الذهاب بعيدا للمنافسة على اللقب حاصدا أول نقطتين، فيما خسر العربي في أولى مبارياته بـ «المربع الذهبي» بفارق 25 نقطة من الكويت.