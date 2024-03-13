عاد طاقم مؤلف من أربعة رواد فضاء بينهم روسي، من محطة الفضاء الدولية إلى الولايات المتحدة بعد مهمة استغرقت نحو ستة أشهر في الفضاء.



وانضم الطاقم إلى المحطة في نهاية أغسطس على متن كبسولة «دراغون» من «سبايس اكس» لإنجاز مهمة روتينية لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) تحمل اسم «كرو-7».



وضمت المهمة التي قادتها رائدة الفضاء الأميركية جاسمن موغبيلي، الدنماركي أندرياس موغينسن والياباني ساتوشي فوروكاوا والروسي كونستانتين بوريسوف.



وأشادت موغبيلي التي كانت «كرو-7» أول مهمة فضائية لها، في كلمة، بالتعاون الدولي الذي أتاح بعد نهاية الحرب الباردة، إنشاء محطة فضاء دولية. وقالت «إنه دليل على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا».



ورغم التوترات الديبلوماسية بين واشنطن وموسكو منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، يستمر التعاون بين وكالتي الفضاء الأميركية والروسية في محطة الفضاء الدولية التي تشكل أحد مجالات التعاون النادرة المتبقية بين الطرفين.



و«كرو-7» هي مهمة التناوب المنتظمة السابعة لطاقم محطة الفضاء الدولية التي تقوم بها «سبايس اكس» المملوكة للملياردير ايلون ماسك لصالح وكالة «ناسا». وكان أفراد مهمة «كرو 8» وصلوا إلى المحطة في الخامس من مارس.