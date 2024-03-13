يعتبر قصر «الأميرة خديجة» أو كما يسمى قصر «خداوج العمياء» أحد أهم القصور التاريخية التي يشتهر بها «حي القصبة» بالجزائر العاصمة، حيث يصنف ضمن روائع الفن المعماري العثماني كما زاده موقعه الاستراتيجي المطل على الواجهة البحرية جمالا وبهاء.

وتم تشييد قصر «خداوج العمياء» عام 1570 من قبل ضابط في الأسطول البحري الجزائري ثم اشتراه أمين الخزينة في العهد العثماني حسان خزناجي عام 1792 وقام بترميمه وتزيينه ليهديه إلى ابنته خديجة أو «خداوج» التي كانت تعرف بجمالها قبل أن تصاب بالعمى.

وأصبح القصر عام 1830 مقر أول بلدية فرنسية في الجزائر غير أن جمال المكان والمبنى جعل ملك فرنسا نابليون الثالث وزوجته يتخذانه مقرا لإقامتهما عام 1860.

وبعد الاستقلال عام 1962 تم تحويل القصر إلى متحف للفنون الشعبية ليصبح عام 1987 متحفا وطنيا للفنون والتقاليد الشعبية يضم آلاف التحف الفنية التقليدية التي تعبر عن عادات وتقاليد المجتمع الجزائري وذلك لحفظ الموروث الثقافي.