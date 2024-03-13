بداح العنزي



صادقت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، على محضر اجتماع المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 5 فبراير دون اعتراض، حيث تضمن المحضر قرارات بالموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة خاصة بشؤون ذوي الإعاقة، مكونة من 5 أعضاء، تقوم بعقد ورش عمل دورية للتعرف على احتياجات ذوي الإعاقة وسبل الاستجابة لها، وكذلك قرار المجلس بتعديل البند الثالث من قراره والخاص بتطوير أسواق المباركية والمرافق التابعة لها بما يسمح للبلدية بتنفيذ متحف «الإمام عبدالرحمن الفيصل» بمعزل عن باقي مكونات المشروع العشرة، حيث سيكون التعديل حول مكونات مشروع الموقع رقم 1 متضمنا المتحف.



وأشارت د.المشعان إلى إحالتها 4 قرارات الى مجلس الوزراء للفصل فيها بعدما تم الاعتراض عليها وصوت المجلس عليها بالتمسك بقرارهم باستخدام المادة 25 من قانون البلدية 33/2016، وتشمل التالي:



٭ القرار بشأن التمسك بالقرار رقم (م ب/ ل ع 6/ 114/ 10/ 2023 د2) التالي نصه: «الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف أ/ 91/ 05/ 2021 د4) المتخذ بتاريخ 26/7/2021 الخاص بموضوع الإضافة للقسيمة رقم 1 بمنطقة القبلة بالقطعة 15».



٭ القرار رقم (م ب/ رو/ 144/ 2024 د2) بشأن التمسك بالقرار التالي نصه:



«الموافقة على الطلب المقدم من أهالي منطقة العديلية السكنية بشأن وقف الاستغلال التجاري لموقع الاتحاد الكويتي لكرة القدم في منطقة العديلية مع إيجاد بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية».



٭ القرار بالموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب / م ق10/ 126/ 11/ 2023 د2) الآتي نصه:



الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو الآتي:



أولا: المادة الأولى من القرار رقم (م ب/ م ق 10/ 126/ 11/ 2023 د2) بشأن الموافقة على مشروع القرار الوزاري بشأن لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي على النحو الآتي:



المادة الأولى:



لا يجوز القيام بأي من الزراعات التجميلية للساحات والارتدادات الملاصقة للأبنية القائمة في مناطق السكن الخاص والنموذجي المستغلة كسكن خاص، والتي اكتملت الخدمات والطرق فيها بجميع مناطق الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص مؤقت من البلدية وفقا للشروط والضوابط الواردة بهذه اللائحة.



٭ القرار رقم (م ب / رو/ 147/ 12/ 2024 د2) بشأن الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ م أ/ م ق 13/ 133/ 11/ 2023 د2) الآتي نصه:



الموافقة على الاقتراح المقدم من العضوة م.منيرة جاسم الأمير بشأن إنشاء آلية لفض المنازعات بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء من خلال تشكيل لجنة فض النزاعات وآلية عملها كالتالي:



1 - يتقدم أطراف النزاع (اختياريا) إلى بلدية الكويت لاستكمال الأوراق وشرح النزاع، حيث تقوم البلدية بالتعريف عن هذه الخدمة عبر وسائلها لإقناع الجهات المتعاملة معها للتعاون.



2 - توقيع الأطراف أصحاب النزاع على:



5 - حذف البند (الحادي عشر) من المادة 4 من مشروع لائحة تنظيم الزراعة التالي نصه: «يستثنى من حظر تسوير المنطقة المرخصة الواردة في البند عاشرا المعيل لذوي الاحتياجات الخاصة بعد العرض على لجنة الزراعة، حيث سبق أن وافق المجلس البلدي بقرار رقم (م ب / رو/ 145/ 12/ 2024 د2) بشأن الموافقة على البنود (ثانيا، رابعا، خامسا) من الاعتراضات الواردة بكتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن التصديق على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم (11/ 2023 د2) العادي المنعقد بتاريخ 25/12/2023 لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث عشر»، الأمر الذي يقتضي حذف البند (الحادي عشر) من المادة 4 من مشروع لائحة تنظيم الزراعة لموافقة المجلس البلدي على اعتراض الوزير على البند المذكور، مع إعادة ترتيب باقي البنود تبعا لذلك.