أكدت إدارة العلاقات العامة في «البلدية» تكثيف الجولات والحملات الرقابية من قبل فرق الطوارئ والتدخل السريع بجميع المحافظات للتأكد من التزام المحلات والأسواق بالاشتراطات والنظم المتبعة من قبل البلدية.



وقالت الإدارة إن فريق الطوارئ والتدخل السريع بفرع بلدية محافظة حولي نفذ جولة ميدانية على منطقتي السالمية والرميثية أسفرت عن تحرير 11 محضر مخالفة في السالمية تنوعت بين عدم تجديد رخصة الإعلان ومحل إقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص، أما بمنطقة الرميثية فتم توجيه إنذار للتعدي على أملاك الدولة تمهيدا بالإزالة.



ودعت «البلدية» أصحاب المحلات التجارية، إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل إلى الغلق الإداري.