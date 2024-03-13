حصلت شركة البترول الوطنية الكويتية على الجائزة التشجيعية في الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة لعام 2023، والتي تمنح في إطار جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة، التي تنظمها الهيئة العامة للصناعة، وتم إعلان نتائج دورتها السادسة قبل أيام.



وبهذه المناسبة، أكد نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود، والناطق الرسمي للشركة غانم العتيبي أن الفوز بهذه الجائزة المهمة التي تحمل اسم صاحب السمو هو إنجاز متميز يعكس الأشواط المتقدمة التي قطعتها الشركة على طريق التحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المتطورة في تشغيل مصافيها ومختلف مرافقها الأخرى.



ونوه إلى أن حصول الشركة على هذه الجائزة جاء بعد استيفائها مجموعة من المعايير والمتطلبات، موضحا أن الشركة استقبلت لهذا الغرض أعضاء لجنة الجائزة التي ضمت محكمين متخصصين من الهيئة العامة للصناعة وجامعة الكويت، مشيرا إلى أن اللجنة أجرت تقييما شاملا لمؤشرات قياس الأداء المتبعة في الشركة، وإدخال البيانات، والميكنة العالية في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي ومستودعي صبحان والأحمدي، والميكنة الروبوتية، والمنصات قليلة الكود، والميكنة الكاملة لعملية التراسل، وميكنة البرامج الصناعية التي تستخدمها الشركة، والواقع المعزز الذي يوفر تجربة تفاعلية تجمع بين العالم الحقيقي والمحتوى الافتراضي للمعدات المستخدمة في وحدات المصافي.



وأضاف أن لجنة التحكيم اطلعت كذلك على استراتيجية «البترول الوطنية» فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الذكاء الاصطناعي والأمن المعلوماتي، وكل ذلك ساهم في منح الجائزة للشركة، مبينا أن «البترول الوطنية» كانت من أولى الشركات التي حرصت على وضع الاستراتيجيات الرقمية، وقد عملت بشكل جاد ومتواصل على تطبيقها، حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من ميكنة أعمالها، ووضع الحلول التقنية المبتكرة للتغلب على التحديات التي تواجهها، والنهوض بالشركة من جيل إلى آخر، بحيث أصبح لديها قائمة من قصص النجاح التي تترجم إبداعات وابتكارات موظفيها.



وأشاد بدور موظفي «البترول الوطنية»، وما يتمتعون به من مهارات وقدرات عالية، وشهادات مهنية دولية متخصصة، مكنت الشركة من التميز ورفع الكفاءة، والالتزام بالقيم الاستراتيجية، مثل التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير والمقاييس العالمية المعتمدة، منوها إلى أن هذا ساهم في إظهار المرونة التنظيمية، وتحقيق النجاح والتميز في الأداء التشغيلي والاستدامة في الأعمال.