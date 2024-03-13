مغامراتك تعود مجددا وتستمر من 25 فبراير حتى 18 مايو، حيث تدخلك إلى عالم الديناصورات، لتزور مواقع حفريات بأحجام طبيعية وبراكين ثائرة وديناصورات ميكانيكية بأحجام طبيعية ومشاهد طبيعية من زمن الديناصورات الجوراسي.



انطلق في رحلة ملحمية مع أوربانو والأصدقاء لإنقاذ بيض الديناصورات من البراكين الثائرة، والتقي بديناصورات كبيرة الحجم، وأصنع بنفسك الأدوات الجوراسية، واحفر بنفسك لتكتشف الحفريات العتيقة في مواقعنا المذهلة، إنها مغامرة كيدزانيا الكبرى التي ستجعلك تندهش وتتحمس.



والشركات الراعية الرئيسية للبرنامج هي: ميكروسوفت (غرفة ثري دي فورتكس) Microsoft وعصير تايم، وجريدة «الأنباء».



وعصير تايم علامة تجارية نشأت بشغف لتلبية مجموعة واسعة من الأذواق العابرة لجميع ثقافات العالم. إنها واحدة من أكبر شركات المشروبات العالية الجودة، حيث تنقل لكم السعادة في كل الأوقات، من خلال تقديم أطباق ومشروبات عالمية المستوى ومحضرة باستخدام مكونات مختارة بعناية، ومنذ تأسيسها في عام 2011، ظلوا يقدمون العصائر والحلويات والقهوة المختلفة حيث أصبحت مجموعة عصير تايم أكبر فرنشايز كويتي ناقل للسعادة في العالم لتواجده في أكثر من 350 فرعا على امتداد 17 دولة.



و«ميكروسوفت»، وجريدة «الأنباء» رعاة لمختلف البرامج المتنوعة في كيدزانيا، وهم يجلبون إلى كيدزانيا قدرا كبيرا من الإثارة والحماس، ما يجعل المغامرات أكثر روعة.