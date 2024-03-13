

تطبيقا لسياسات المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن مجموعة الملا التي تهدف إلى دعم مساعي بناء بيئة مستدامة في المجتمعات التي تمارس المجموعة فيها نشاطاتها، لتشجيع الموظفين على المشاركة في الأنشطة المجتمعية الهادفة، نظمت مجموعة الملا حملتها التطوعية الثانية لتوزيع السلات الرمضانية بالتعاون مع شركة Refood.



وخلال أحد أيام عطلة نهاية الأسبوع، تعاون أكثر من 80 متطوعا من موظفي مجموعة الملا مع فريق عمل شركة Refood في فرز وتعبئة 500 سلة رمضانية التي شملتها رعاية مجموعة الملا لتوزيعها على الأسر المتعففة في شهر رمضان المبارك.



وعلى مدار يوم كامل وفي أجواء مليئة بروح الحماس والتعاون والعمل الجماعي، تم تشكيل أربعة مجموعات مختلفة من الموظفين ضمت كل منها 20 موظفا من مختلف قطاعات المجموعة التي شملت: قطاع السيارات وقطاع الهندسة وقطاع الخدمات المالية، حيث تطوع موظفونا بوقتهم وجهدهم لدعم أهداف شركة Refood لحماية البيئة وتعزيز استدامة البيئة الغذائية، بالإضافة إلى الحد من الفقر في المجتمعات التي تحتوي على أسرر متعففة ودخل ضئيل. في مجموعة الملا، نؤمن بأهمية دعم القطاع الخاص لمختلف المبادرات والمساعي التي تقوم بها المنظمات غير الربحية في البلاد، من خلال مساعدتهم في تحقيق أهدافهم الإستراتيجية، وعلى مر السنوات، ساهمت مجموعة الملا بتقديم الدعم والمساعدة للعديد من المبادرات والبرامج الأخرى للمنظمات غير الربحية في الكويت، حيث تعكس هذه الأنشطة التزام مجموعة الملا الثابت بدورها الرائد في تعزيز ودعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى بناء مجتمعات أفضل وأكثر استدامة.