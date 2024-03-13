ماضي إبراهيم الخميس: ارتفاع الأسعار ونسب التضخم أرهقت كاهل الأسر الكويتية

محمد الماجدي: أدعو الناخبين وممثلي الأمة لأن يضعوا مصلحة الكويت نصب أعينهم

بندر المطيري: ضرورة التعاون بين السلطتين لإقرار التشريعات التي تعود بالنفع على البلد

عبدالله الهندال: ترشحت من أجل محاربة الفساد وأتعهد بتحقيق واقع نرتضي عيشه

سعود الحريجي: وضع البلد والمواطن أصبح لا يرضي أحداً والكويت تأخرت عن الدول المجاورة

عسكر العنزي: خدمة الوطن والمواطنين وتلبية احتياجاتهم على رأس أولوياتي

محمد المطير: أحث الشعب الكويتي على المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية



سلطان العبدان ـ فرحان الشمري



تقدم 17 مرشحا ومرشحة أمس إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في 4 أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في الأيام التسعة الأولى من الترشح 219 مرشحا من بينهم 212 مرشحا من الذكور، و7 مرشحات، وقام مرشحان اثنان بالتنازل من السباق الانتخابي.



وتقدم في اليوم التاسع 3 مرشحين في الدائرة الثانية، فيما تقدم مرشحان في الدائرة الثالثة فيما ترشح 12 مرشحا في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة.



وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم التاسع نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد براك المطير، والنائب عسكر العنزي، وسعود الحريجي، وقد أدلى بعض المرشحين بتصريحات صحافية وجاءت على النحو التالي:



قال نائب رئيس مجلس الأمة السابق ومرشح الدائرة الثانية محمد براك المطير «أحث الشعب الكويتي على المشاركة في هذه الانتخابات، والشعب أصبح يرى الفساد بعينه في الطرق والشوارع المكسورة والمتهالكة».



وطالب المطير الشعب الكويتي بالمشاركة الفعالة في هذه الانتخابات، مستطردا «لنجعل الفاسدين هم من يملون وليس نحن، لذلك المشاركة في انتخابات «أمة 2024» مهمة جدا، وأتمنى أن يكون الشعب الكويتي كله مفاتيح انتخابية للإصلاحيين».



من ناحيته، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق عسكر العنزي «قدمت قبل قليل أوراقي مرشحا عن الدائرة الرابعة، وأؤكد أن الأولوية الأولى بالنسبة لي خدمة الوطن والمواطنين».



وأوضح أن «المجلس المبطل 2022 به شوائب كثيرة وطعن فيه، وأنا أحد الطاعنين، وهناك أخطاء في العملية الانتخابية برمتها وأبطل، أما مجلس 2023 الذي تم حله، لا أستطيع تقييمه، ولكنه لم يقدم الكثير للمواطنين ولم يقدم مكتسبات تخص الناس».



وأضاف «أن الخارطة التشريعية التي قدمت في مجلس 2023 طبق منها بعض القوانين أو لم يطبق، لكن نحن مع أي تشريع يخدم المواطن»، مناشدا رئيس الوزراء إقرار قوانين القرض الحسن وزيادة غلاء المعيشة، متمنيا التحقق من الشائعات التي تطلق هنا وهناك هذه الأيام.



وذكر أنه في مجلس 2016 صوت برفض إسقاط عضوية د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي «واتشرف بأنني وقفت معهما وهما يستحقان ويستاهلون».



بدوره، قال مرشح الدائرة الثالثة ماضي إبراهيم الخميس «نعيش حالة من عدم الاستقرار في الشارع السياسي وذلك انعكس على أداء البرلمان، حيث إن هذه رابع انتخابات خلال ثلاث سنوات، الأمر الذي يودي إلى الإضرار بمصالح المواطن، وفي المقابل نجد أن أولوية المواطن اليوم أصبحت إصلاح الطرق».



وأضاف الخميس «نسبة التضخم وارتفاع الأسعار أصبحت ترهق كاهل الأسر الكويتية، وعلى الحكومة القادمة تقديم مشروع وطني إصلاحي شامل وبرنامج عمل قابل للتنفيذ، على أن يكون هناك تعاون لصالح الوطن والمواطن، وعلى الشعب الكويتي تغيير المشهد السياسي والدفع برجال على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة».



من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة محمد الماجدي «أوجه رسالة إلى وسائل الإعلام أن عليكم تسليط الأضواء على الأمور المهمة والتي تعود بالنفع على المواطنين والتركيز على القضايا ذات البعد الشعبي».



وأضاف الماجدي «ما نعيشه الآن قضايا شخصية يثيرها أشخاص لمصالحهم وليس من أجل الوطن، وأنا أدعو الناخب وممثلي مجلس الأمة 2024 الذين سيختارهم الشعب أن يضعوا الكويت نصب أعينهم، وهناك أقطاب يثيرون الصراعات وهم لا يعنوننا، وأيضا لا يعنينا من هو رئيس مجلس الأمة، وسأقف مع راية الحق، وسأتصدى لأي راية تقف ضد الكويت».



من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثانية بندر عواض المطيري «بعد استشارة أهالي الدائرة تقدمنا للترشح، والبلد يستحق منا الكثير ونسأل الله أن نكون ممن يحفظ الأمانة».



وأضاف «من المؤسف ما نراه في البلد من تطاحن، وصاحب السمو طلب من الناخبين أكثر من مرة حسن الاختيار، وأنا أدعو رئيس الوزراء إلى التعاون بين السلطتين وإقرار التشريعات التي تعود بالنفع على البلاد والعباد».



من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله الهندال «تمسكا بما تبقى من الفرص التي قد لا تتاح مجددا، ومن أجل محاربة تفشي الفساد ترشحت للمرة الثالثة وبتجرد تام من الاعتبارات المجزئة للوطن وأتعهد أمام الله وأمامكم بتحقيق واقع نرتضي عيشه».



وقال مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق سعود نشمي الحريجي «عدنا والعود أحمد، فوضع البلد ووضع المواطن ليس بالشكل المرضي لدرجة أن الكويت لم تتساوى مع الدول المجاورة».



وقال «ما يحز في النفس أننا لم نر شيئا من المجالس التي مضت ينفع المواطن، وسمو الأمير تكلم مباشرة عن ذلك ونحن نشعر بذلك، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا هذا هو حال المجالس الماضية».



وأضاف «أبسط القضايا وهي الطرق لم تتم معالجتها وإصلاح الطرق تم بعد حل مجلس، اذا أين المشكلة؟».



من ناحيتها، قالت مرشحة الدائرة الرابعة نوال أبا الخيل «من منطلق الوطنية والإحساس بالشعب ومعاناتهم ترشحت، إذ إنني أعيش بينهم، واعتبر نفسي من الطبقة الكادحة وليس من المتوسطة».



وأضافت «يعاني المواطنون من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتفاقم لدرجة أن هناك مواطنين أصيبوا بالاكتئاب بسبب نتيجة الظروف المادية».



وأكدت أن أولوياتها هم المواطنون، ولا أريد ان أكون عضوا في قاعة عبدالله السالم «سايلنت».



وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 13 الجاري.