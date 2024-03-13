عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني قرارا يقضي بتشكيل لجنة لدمج تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن منهج الحاسوب برئاسة د.عبدالله المطوع عضو هيئة التدريس بقسم هندسة الكمبيوتر بكلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت وعضوية الوكيل المساعد للتعليم العام، والوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج، والموجه العام للحاسوب. وتتلخص مهام اللجنة في تحديد الصفوف الدراسية التي سيتم دمج تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن منهج الحاسوب المقرر لها، وإعداد المادة العلمية لتقنية الذكاء الاصطناعي المزمع تدريسها لكل صف دراسي.