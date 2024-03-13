قالت مديرية الأمن العام الأردنية إنها والقوات المسلحة الأردنية تتابعان التحقيقات بعد العثور على أجزاء من طائرة مسيرة في محافظة إربد على مقربة من الحدود السورية.



وأضافت عبر صفحتها الرسمية في «فيس بوك»، أن حطام المسيرة عثر عليه في منطقة خالية، ولم ينتج عنها أي أضرار تذكر.



من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفرق المتخصصة بمعالجة المتفجرات في القوات المسلحة والأمن العام عثرت على أجزاء طائرة مسيرة بمنطقة خالية من السكان في نطاق منطقة سمع فيها دوي انفجار أمس الأول.



وأضاف أن السلطات الأردنية فتحت تحقيقا لتحديد مصدر المسيرة وملابسات الحادثة.



وورد بلاغ لمديرية شرطة إربد الأردنية حول سماع صوت انفجار في المنطقة، وانطلقت دوريات الشرطة لتمشيط المنطقة حينها، لكنها لم تعثر على أي شيء كما لم تشاهد أي أدخنة بحسب ما نشره الأمن العام فجر أمس.



وعادة ما تستخدم الطائرات المسيرة في محاولات تهريب المخدرات من سورية نحو الأردن.



وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، إن بلاده تتعامل مع كل شاحنة تدخل معبر «جابر» (نصيب) من سورية على أنها محملة بالمخدرات، مؤكدا أن أحد الأسباب الرئيسة لازدياد المخدرات في الأردن هو الأوضاع في سورية.



وأضاف الفراية، بحسب ما نقلته وكالة «عمون» الأردنية، أن الأجهزة الأمنية نفذت حملات أمنية في مناطق معروفة بتجارة المخدرات، وضبطت كميات «كبيرة وأعدادا ضخمة» على صلة بالترويج للمخدرات، مشيرا إلى أن معظم المخدرات كانت ذاهبة باتجاه الخليج العربي.