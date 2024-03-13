

ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل باستخدام الجوع «سلاحا للحرب» في غزة، في خطاب ألقاه أمس أمام مجلس الأمن الدولي.



وقال بوريل «هذه الأزمة الإنسانية ليست كارثة طبيعية، هي ليست فيضانا أو زلزالا بل من صنع الإنسان»، مطالبا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر، حيث أدت الحرب المتواصلة منذ أكثر من خمسة أشهر بين إسرائيل وحماس إلى مقتل 31184 شخصا، أغلبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس.



ولفت بوريل إلى أنه «عندما نتباحث في السبل البديلة لإيصال المساعدات، بحرا أو جوا، لابد من ألا يخفى علينا أننا نقوم بذلك لأن المسار البري الاعتيادي مغلق. وقد أغلق في شكل مصطنع».



وأكد أن «تجويع السكان يستخدم سلاحا للحرب». وأضاف «في وقت نندد بالأمر في أوكرانيا، لابد من استخدام التعابير عينها لما يحدث في غزة».