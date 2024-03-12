في أجواء تفيض بالودّ والمحبة استمر توافد المهنئين على ديوان أسرة آل الصباح الكرام بقصر بيان مساء اليوم، وذلك لتهنئة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وأسرة آل الصباح الكرام بحلول شهر رمضان المبارك لليوم الثاني على التوالي، حيث استقبل رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الكويت وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وجموعا من المواطنين والمقيمين.



وتأتي هذه المناسبة المباركة لتعبر عن وحدة الشعب الكويتي وأصالته وأواصر الأخوة التي جبل عليها في مثل هذه المناسبات، أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات.