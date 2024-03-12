عمان - (كونا): بحث سفيرنا لدى الأردن حمد المري مع رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الأمير راشد بن الحسن اليوم الثلاثاء آلية وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية الكويتية إلى قطاع غزة.



وقال السفير المري لـ «كونا» عقب المباحثات: إن الجانبين ناقشا دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية الكويتية غزة وتأمين وصولها بشكل كامل وشامل إلى القطاع.



وأكد أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تتولى مسؤولية تنفيذ عملية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب الأردني، وهي المعنية بالتنسيق والتعاون بهذا الشأن.



وأشاد بعمليات الإنزال التي يقوم بها الجيش الأردني لعدد من المواقع في قطاع غزة، وذلك ضمن الجهود الدولية المبذولة والجهود التي يبذلها الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للتخفيف من آثار الحرب على القطاع وإيقافها.



وبين المري أن الكويت قيادة وحكومة وشعبا تعمل مع جميع الأشقاء والأصدقاء في الدول الصديقة على بذل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعيش الأزمة الإنسانية الحالية.



وذكر أن الكويت وبتوجيهات من القيادة السياسية سيرت جسرا جويا لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وذلك عبر 48 طائرة إغاثة حملت المواد الغذائية والإعاشة والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف والأدوية والمعدات الصحية.