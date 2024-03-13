ناصر العنزي

قاد بدر المطوع "39" عاما فريقه القادسية لفوز كبير على السالمية نتيجته 4-2 في انطلاقة الجولة الأولى من مجموعة " البطولة " لدوري زين بعدما سجل هدفا وساهم في هدفين ليتساوى القادسية مع العربي ولكل منهما 42 نقطة مع أفضلية فارق الأهداف للأخضر خلف الكويت المتصدر ب43 نقطة فيما تجمد رصيد السالمية عند 24 نقطة.



تقدم السالمية بهدف جميل في الشوط الأول نتيجة مجهود فردي من مهاجمه الليبي الهادي السنوسي الذي انطلق بالكرة مارا من راشد الدوسري وخالد ابراهيم من لمستين سريعتين وركن الكرة بمهارة على يمين الحارس خالد الرشيدي 19 ، وعادل النتيجة للقادسية المالي ابراهيما تانديا من ضربة رأس قوية عقب تمريرة من راشد الدوسري سكنت مرمى الحارس عبدالرحمن الفضلي 42. وقد بدأ مدرب الأصفر محمد المشعان المباراة بتشكيلته المعتادة التي ترتكز على ايجيبولا وتانديا وبدر المطوع وعيد الرشيدي ومحمد صولة الذين سرعوا في تنظيم الهجمات واقتحموا منطقة جزاء الخصم اكثر من مرة غير أنهم لم يخرجوا إلا بهدف وحيد أواخر الشوط الأول.

ولم يغير مدرب السالمية الكرواتي انتي ميشا كثيرا في تشكيلته المعتادة معتمدا على الثلاثي الخطير السنوسي الهادي وإيساكا وسيبا ومعهم معاذ الأصيمع وعذبي شهاب، ونظم السماوي هجمات سريعة بقيادة السنوسي الذي أزعج دفاع الخصم.



وفي مطلع الشوط الثاني أهدر تانديا فرصة محققة والمرمى مفتوح على مصراعيه وأرسل الكرة في الهواء 49 لكن عيد الرشيدي خطف هدفا جميلا بعد هذه الفرصة عندما هيأ له بدر المطوع الكرة بمهارة وسددها داخل المرمى 51، وعاد تانديا وأهدر فرصة أخرى وهو قريب من المرمى 54 بعدما شن لاعبو الأصفر هجمات سريعة أسفرت عن هدف ثالث عن طريق قائده ونجم المباراة بدر المطوع بعدما سجل بمجهود شخصي هدفا ثالثا أكد به على تفوق فريقه 35، حيث هيمن الأصفر على الشوط الثاني مقابل استسلام سلماوي، وأضاف البديل مبارك الفنيني هدفا رابعا على فريقه السابق ولم يحتفل 89 قبل أن يقلص البديل عبدالمحسن تركماني النتيجة للسالمية بهدف ثان 1+90

أدار المباراة الحكم فران جوڤيتش وجاءت قراراته سليمة.