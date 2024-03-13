حجز الهلال مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز 2-0 على مواطنه اتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا ليكرر "الزعيم" نتيجة الذهاب ويتأهل إلى نصف النهائي بمجموع 4-0 في المباراتين.

وضرب الهلال موعدا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا مع العين الإماراتي الفائز على النصر السعودي أمس الأول بعد مباراة ماراثونية انتهت بركلات الترجيح في ربع النهائي 3-1 عقب انتهاء مباراتي الذهاب والاياب بالتعادل 4-4.

وافتتح ياسر الشهراني التسجيل لنادي الهلال عند الدقيقة 61 من عمر المباراة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. وعزز مالكوم تقدم الهلال وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد انفراد تام بالمرمى.

وحقق الهلال بهذا الانتصار رقماً قياسياً بوصوله إلى الفوز رقم 28 في جميع البطولات ومحطما في ذلك رقم نيو ساينز الويلزي صاحب ال 27 فوزاً متتالياً في موسم 2016 /2017 فيما احتل اياكس امستردام المرتبة الثالية برصيد 26 انتصاراً في موسم 1971-1972 في الوقت الذي كان فيه رقم مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الانكليزي في الموسم الماضي ب21 انتصاراً فقط.