طالب مرشح الدائرة الثانية عبدالعزيز البذالي سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح بإعداد برنامج عمل حكومي قوامه وركيزته الأساسية الإصلاح السياسي الذي يعتبر بوابة لإصلاح أي خلل.

وقال البذالي إن "المواطن لا يزال يدور في دوامة القصور، إذ نراه يهرب من المنظومة الصحية ويتجه إلى المستشفيات الخاصة ويعاني من تهالك الطرق وينتظر الرعاية السكنية نحو 15 عاما والإيجارات تلتهم من راتبه أكثر من 550 دينارا بمعنى أن جل راتبه يذهب إلى الإيجارات".

وأضاف أن المواطن كذلك يعاني من غلاء المعيشة والغلاء الفاحش الذي يؤثر على حياة المواطنين الاجتماعية، داعيا رئيس الوزراء إلى البدء بالإصلاح السياسي الشامل لأن الكويت تأخرت كثيرا عن ركب جاراتها.