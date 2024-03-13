أكد مرشح الدائرة الثالثة محمد الجوعان:" نعيش حالة من الاحباط وواقعا تسوده حالة من اليأس وبعض المرشحين يردد بأن الانتخابات مفصلية ونحن عند مفترق الطرق وتعدينا مرحلة الفساد ووصلنا إلى نهج في ذلك".

وأشار إلى أن" التضخم بلغ ٣٣ في المئة في آخر سنوات والحكومة تماطل في ٥٠ دينارا بدل غلاء معيشة، ومع العبث في مقدرات الدولة لم نقف عند هذا الحد، وآخر أربع سنوات ٤ انتخابات و٧ حكومات متعاقبة حتى استشعر الناس حالة اليأس".

وأوضح " يجب تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وبدل غلاء معيشة يجب أن يقر في ظل التضخم الحاصل، وهل الحكومة قادرة على التوظيف بالفترة المقبلة".