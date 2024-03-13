37 مرشحاً تقدموا اليوم مع غلق باب التسجيل للانتخابات

سلطان العبدان - فرحان الشمري

أغلق باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة 2024 اليوم على 255 مرشحا من بينهم 14 سيدة، سيخوضون الانتخابات المقرر إجراؤها 4 أبريل المقبل للفصل التشريعي الـ 18، حيث تقدم اليوم وهو اليوم الأخير للتسجيل 37 مرشحا ومرشحة إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح، وبلغ إجمالي المرشحين الذكور 241، و14 مرشحة، وقام 3 مرشحين بالتنازل عن السباق الانتخابي.

وتقدم في اليوم العاشر 9 مرشحين في الدائرة الأولى من بينهم سيدة، وتقدم 7 مرشحين في الدائرة الثانية من بينهم سيدتان، فيما تقدم 5 في الدائرة الثالثة من بينهم سيدتان، فيما تقدم 10 مرشحين في الدائرة الرابعة من بينهم سيدة واحدة، وتقدم 6 مرشحين في الدائرة الخامسة من بينهم سيدة واحدة.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 4 مارس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024).