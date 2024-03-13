أعلن متحف الفضاء والفلك في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي اليوم الاربعاء، أن مذنبا سريع الحركة يقترب من الشمس ويشاهد في سماء الكويت خلال الشهر الجاري ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

وقال مدير المتحف الفلكي خالد الجمعان لوكالة الأنباء الكويتية ( كونا)، إنه يمكن رؤية المذنب بالعين المجردة أو باستخدام منظار بسيط بعد غروب الشمس في الأفق الغربي من السماء في الأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي.

وأوضح الجمعان أن هذا المذنب الملقب (Brooks - 12P/Pons) تم اكتشافه من قبل فلكيين بريطاني وفرنسي وهما (Brooks / Pons) في عام 1812 بالاضافة إلى ان المذنب ذكر في بعض الوثائق الفلكية لقدماء الصينيين مشيرا إلى انه يصنف ضمن المذنبات قصيرة الدورة حيث أن دورته أصغر من مائتي عام وتبلغ 71 عاما وآخر عبور له تم توثيقه بالقرب من الأرض في عام 1954.