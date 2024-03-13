عبدالكريم العبدالله

دشنت وزارة الصحة جهاز PET/MRI في مستشفى الجهراء الجديد، والذي يدمج بين جهاز التصوير البوزيتروني وجهاز الرنين المغناطيسي، وذلك بحضور وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي.

وأكد وزير الصحة د.أحمد العوضي حرص الوزارة على توفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية في المرافق الصحية، لافتا إلى أن جهاز PET/MRI يعد الأحدث في عالم التصوير الطبي، والأول من نوعه في البلاد، في ظل التزام الوزارة الدائم بمواكبة أحدث التقنيات والمستجدات العلمية، بما يسهم في دقة التشخيص، وتعزيز وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الكريم، والتي تعد أولى أولويات الوزارة، تماشيا مع خطة التنمية الوطنية، ورؤية كويت جديدة 2035، وبرنامج عمل الحكومة.

من جهته، أشار رئيس قسم الطب النووي في المستشفى د.محمد الشاهين إلى النواحي الفنية الخاصة بالجهاز الجديد ومزاياه، لافتا إلى أن جهاز PET/MRI يدمج بين جهاز التصوير البوزيتروني وجهاز الرنين المغناطيسي، وبذلك يوفر الفحص عبر هذا الجهاز على المريض الوقت والتكلفة، ويقلل أيضا نسبة تعرضه للإشعاع.

وعدد د.الشاهين الاستخدامات المتعددة للجهاز في تشخيص السرطان من عدمه، ومتابعة انتشاره، فضلا التحقق من فعالية العلاج، واحتمالية عودة السرطان للمرض، سواء تعلق ذلك بأورام الأطفال، أو سرطان الغدد الليمفاوية، أو سرطان الرحم والمبايض، وسرطانات البروستاتا، والثدي، والقولون والدماغ.

وأشار إلى أن الجهاز يستخدم أيضا في تشخيص أمراض الجهاز العصبي، ومنها داء الزهايمر، والصرع، وتشخيص أمراض التهابات القلب والشرايين، مشيرا إلى تدريب الأطباء والاختصاصيين على الجهاز، من خلال ورش عمل عقدت في الكويت، والولايات المتحدة الأميركية.