عبدالعزيز الفضلي



من منطلق التعاون بين كل الجهات والهيئات الحكومية وتشجيعا للأنشطة المدرسية، أقيمت مسابقة «أجمل حديقة مدرسية»، والتي نظمتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة التربية بمشاركة 37 مدرسة. وأعلنت «الزراعة» عن نتائج المسابقة، والتي جاءت كالتالي:



٭ المرحلة الابتدائية: بالمركز الأول مدرسة وربة الابتدائية للبنات والمركز الثاني مدرسة لبابة بنت الحارث بنات والمركز الثالث مدرسة خالد مسعود الفهيد بنين.



٭ المرحلة المتوسطة: المركز الأول مدرسة اليسرة المتوسطة للبنات والمركز الثاني مدرسة الصفا النموذجية المتوسطة والمركز الثالث حصلت عليه مدرسة سبيعة بنت الحارث.



٭ المرحلة الثانوية: المركز الأول ثانوية الجزائر بنات، والمركز الثاني لثانوية أم عامر الأنصارية للبنات، والمركز الثالث حصلت عليه ثانوية مشرف للبنات.