أعلن البنك التجاري الكويتي عن رعايته الرسمية لفعالية روف توب العاصمة مول، والتي تعتبر من أهم الفعاليات التي تقام بالأماكن المكشوفة في الكويت بهدف دعم المشاريع الشبابية الوطنية، وسوف تقام الفعالية على سطح مجمع العاصمة مول، على مدى خمسة أسابيع ولغاية 13 أبريل 2024 من بعد الفطور إلى الساعة 12:30 مساء خلال شهر رمضان المبارك.



وتأتي مشاركة البنك في هذه الفعالية ضمن برنامجه الهادف إلى دعم المواهب والكفاءات الشابة والإسهام في إعداد جيل جديد من الشباب المبدع في مجالات العمل الخاص من ناحية، ومساهمة من البنك في دعم وتبني أفكار الشباب الكويتي الطموح في مجالات العمل المختلفة المرتبطة بالأغذية والمشاريع الصغيرة.



وفي هذا السياق، قالت رئيسة إدارة التسوق في البنك بدور بوخمسين: تأتي رعاية البنك لهذه الفعالية في شهر رمضان المبارك، حيث تشمل عددا كبيرا من المطاعم والكافيهات المتنوعة التي تناسب كافة الأذواق، داعية الجميع إلى حضور هذه الفعالية خلال فترة انعقادها. وأضافت بوخمسين أنه على هامش تواجد البنك خلال فترة الفعالية، سوف يقيم التجاري جناحا خاصا به لتعريف رواد وزوار المهرجان بأحدث المنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه، حيث يتم تعريف الحضور بمزايا حساب النجمة، و«حسابي الأول» المخصص للأطفال حتى سن 14 وحساب «YOU» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عاما، ومنها أيضا عرض تحويل الراتب الذي يمنح العميل هدية نقدية لغاية 2،000 دينار كويتي، وأيضا تعريف الجمهور بالخدمات المصرفية الشخصية.



هذا، ويدعو البنك التجاري الجمهور إلى زيارة جناح البنك في روف توب العاصمة مول ويواصل تأكيد مفهوم المسؤولية المجتمعية الشاملة من خلال دعم ورعاية الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تخدم فئة الشباب وتشجعهم على الإبداع وممارسة العمل الخاص.