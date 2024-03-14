مصادر القانون عديدة، لكن أفضلها الشريعة الإسلامية، وهي القوانين التي أتت في القرآن الكريم وكتب السيرة النبوية ومنها الحدود التي تعد رادعا للمجرم، ومن المستحيل أن يرتكب جريمته مرة أخرى بعد العقاب الذي ناله.



وفي الكويت تعد الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون العديدة، ففي المادة الثانية من دستور الكويت ذكر أن الشريعة الإسلامية «مصدر» من بين مصادر وليس «المصدر» مع الألف واللام، والتي لو وجدت لأكدت أنه المصدر الرئيسي إن لم يكن الوحيد للتشريع أسوة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تعتمد على الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريعات.



ومن الفروقات التي تبين أن الشريعة المصدر الأفضل للقانون عقوبة السرقة، ففي حكم الشريعة عقوبة السارق قطع اليد استنادا إلى الآية 38 في سورة المائدة، أما في قانون الجزاء الكويتي فعقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنتين والتي لا تعد رادعا، بل محفز لتكرار الجريمة مرة أخرى، وحبذا تطبيق شرع الله بدل القوانين الوضعية لتحقيق مقاصد الشريعة التي أوجدها وقننها خالقنا سبحانه وتعالى.



محمد عبدالله السبيعي



‏كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون