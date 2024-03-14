وقّعت شركة الكويت للتأمين مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS، بهدف المساهمة في رعاية برامج متخصصة ومتنوعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا للأطفال والشباب لصقل مهارتهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم العقلية خلال العام 2024. وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف، والمدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني بالإضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية من الطرفين. وبالمناسبة، أعلنت شركة الكويت للتأمين عن رعايتها لمسابقة الكانغارو للرياضيات للطلبة الكويتيين والمقيمين في الكويت بمختلف المراحل التعليمية من الصف الثالث وحتى الصف الثاني عشر والمزعم عقدها خلال الشهر الجاري. وتعليقا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، سامي شريف إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تتوافق مع رؤية وبرامج الشركة للاستدامة ومبادرات المسؤولية المجتمعية خلال العام الحالي، إيمانا منها بأهمية التعليم وتنمية مواهب الأجيال الجديدة كونهم الركيزة الأساسية والعمود الفقري في بناء ونهضة الوطن. وعن رعاية الشركة لمسابقة الكانغارو للرياضيات، أعرب شريف عن شكره وتقديره لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع على إتاحة هذه الفرصة لرعاية مسابقة الكانغارو للرياضيات بنسختها الثالثة، كونها تعد من أكبر المسابقات الدولية في الرياضيات، حيث تأسست في فرنسا عام 1991، وتقام في أكثر من 70 دولة حول العالم.



بدوره، أعرب المدير العام لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني، عن سعادته بهذه الخطوة، وبمشاركة شركة الكويت للتأمين فرصة تمكين الأطفال والشباب نحو النجاح والازدهار.