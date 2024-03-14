استضافت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا KCST حدثا مشتركا لمنظمة OWASP العالمية بين فرعي الكويت ودبي حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحديات الأمن السيبراني يوم الخميس 7 مارس وتعد هذه الفعالية هي الأولى من نوعها في المنطقة التي يتم تنسيقها من قبل فرعين مختلفين في المنطقة لمنظمة تحت مظلة OWASP العالمية، حيث شهد حضورا وتفاعلا كبيرا من الخبراء والمهتمين بالأمن السيبراني وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتم تسليط الضوء على التحديات الحديثة للذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيق التكنولوجيا بشكل آمن.



بدأ م.عمر المطيري ممثل OWASP الكويت بالكلمة الافتتاحية وشكر كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لاستضافتها للفعالية، تلاها أ.د.خالد البقاعين رئيس الكلية بكلمة ترحيبية أكد فيها أهمية موضوع المؤتمر، وتم استعراض أهم المخاوف المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من قبل م. فيصل البلوشي ممثلا عن منظمة OWASP الكويت.



كما تضمنت الفعالية حلقة نقاشية عن حوكمة الذكاء الاصطناعي مع سرد التحديات التقنية المصاحبة للتكنولوجيا بإدارة م.فاطمة اليوسف ممثل OWASP الكويت، انضم إلى هذه المناقشة كل من د.عايد سلمان، وم.محمد الدوب، وم.فهد المسعود، وم.ماجد القبندي، حيث قدموا رؤى قيمة وتجاربهم في مجال الأمن السيبراني وأثر تقدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على هذا الجانب.



وأشار ضيوف الحلقة النقاشية إلى أنه لكي ننجح في بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي لابد من فهم توجه البناء مع مراعاة البيانات الحساسة وطريقة تصنيفها، بالإضافة إلى النمذجة لمعرفة طبيعة البيانات المتاحة ليتم تفادي الهجمات السيبرانية، كما أشاروا إلى أهمية وضع تشريعات لاستخدام التطبيقات بشكل آمن، وفي ختام الحلقة النقاشية تم فتح باب الأسئلة للجمهور لتحقيق الاستفادة الممكنة. وفي ختام المؤتمر، أعرب أ.د.خالد البقاعين عن سعادته باستضافة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لهذا المؤتمر الهام، قائلا: يسعدنا أن نكون جزءا من هذا الحوار المهم حول مستقبل الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي، كما إن التعاون بين المؤسسات التعليمية والمنظمات المهنية أمر ضروري لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه عالمنا الرقمي.