استقبل مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق محمد هايف في مقره الانتخابي مساء أمس الأول أهالي وأبناء الدائرة من الناخبين، وتحدث الحضور حول أجواء الانتخابات النيابية وإجرائها في شهر رمضان المبارك.



وتبادل الحضور الحديث عن المشاكل الحياتية في شتى مناحي الحياة، وتوجه هايف بالشكر لأهالي الدائرة الرابعة على ثقتهم التي منحوها إياه طوال السنوات الماضية، مؤكدا أن أهل الكويت جبلوا على التواصل والتراحم فيما بينهم وهي من عادات أهل الكويت الأصيلة، ودعا الجميع إلى المشاركة في الانتخابات وعدم العزوف أو الإحباط حتى لا تترك الساحة للفاسدين.