كشفت الفنانة هاجر أحمد تفاصيل دورها في مسلسل «المعلم» الذي تشارك به في السباق الرمضاني، وتقدم خلال أحداثه شخصية «المعلمة دهب»، مشيرة إلى أنها حرصت على عدم تقليد أي فنانة لعبت دور المعلمة من قبل، ومؤكدة أن الدور هو تحد كبير بالنسبة إليها. وقالت: «الدور تحد كبير وقلقت لما جالي، وسألتهم اختارتوني على أي أساس وشايفين فيا إيه إني أعمله، ودي كانت أمنية حياتي أني أعمل حاجة مختلفة وأشوف قدراتي، ولولا تشجيع أستاذ مصطفى شعبان وكل الموجودين مكنتش عملته».



وتابعت هاجر خلال لقائها في برنامج «واحد من الناس»: «هي بنت شابة صغيرة وفيها خط درامي رومانسي وفيها جدعنة، وعندها صراعات كتير مع أخوها بيقدم دوره أسامة الهادي ووالدها الفنان أحمد فؤاد سليم، واللي فكرت فيه إني مش عايزة أقلد ولا أشوف حد قدم شخصية المعلمة إزاي وأقدمه بطريقتي أنا». وأكملت كاشفة عن أصعب المشاهد في المسلسل، بالقول: «المشاهد اللي فيها خناق وبعلي صوتي، أنا قدمت الشخصية بدم خفيف».



يذكر أن مسلسل «المعلم» من بطولة: مصطفى شعبان، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، محمود الليثي، هاجر أحمد، سهر الصايغ، سلوى خطاب، عبدالعزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، طارق النهري، مصطفى حشيش، لبنى ونس، مفيد عاشور، وعلاء زينهم.