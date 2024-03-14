نجح بنك وربة في ترتيب إصدارين للصكوك بقيمة 1.2 مليار دولار، فكان الإصدار الأول بقيمة 500 مليون دولار لشركة سينومي سنترز (شركة المراكز العربية) لمدة 5 سنوات، وشهد حجم طلب المستثمرين على إصدار الصكوك إقبالا كبيرا ليصل إلى 1.5 مليار دولار أميركي، مما يعكس المقومات الائتمانية الصلبة للمصدر.



وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني إن بنك وربة يواصل دعم قطاع الأعمال والأسواق الناشئة من خلال تزويدهم بحلول تمويلية متميزة، موضحا أن بنك وربة قام بدور مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب مشترك لإصدار الصكوك التي تم وضعها بنجاح لسينومي سنترز (شركة المراكز العربية ACC)، والمصنفة Ba3/ BB+ من قبل وكالة موديز ووكالة فيتش حيث تم إصدار 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع عائد ثابت بمعدل ربح بنسبة 9.5%.



وأوضح أنه تم تعيين بنك وربة إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية أخرى لإدارة الإصدار الذي أدرج على منصة البورصة العالمية، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل اكتتاب فاق الـ 1.5 مليار دولار أميركي.



وتابع الثويني انه يسعدنا دوما في بنك وربة القيام بهذا الدور الرائد في إصدار صكوك لشركة سينومي سنترز.



وأشار الثويني إلى أن الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، العربي كابيتال، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، جي إف إتش، جولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، وشركة كامكو للاستثمار، بنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة كمدراء إصدار رئيسيين مجتمعين ومدراء سجل اكتتاب مجتمعين.



أما الإصدار الثاني فذكر الثويني أن بنك وربة نجح في إصدار صكوك لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية بقيمة 700 مليون دولار لمدة 5 سنوات بمعدل عائد ثابت قدره 5.831%، موضحا أن هذه الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، الإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمدراء إصدار رئيسيين مجتمعين ومدراء سجل اكتتاب مجتمعين، محققين بذلك سجل اكتتاب بلغت قيمته 1.7 مليار دولار.