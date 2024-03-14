شريف حمدي



تترقب بورصة الكويت تدفقات أجنبية استثنائية اليوم الخميس مع أولى المراجعات الدورية لـ «فوتسي راسل» خلال العام الحالي، علما بأن المؤسسات التابعة للمؤشر العالمي كانت قد ضخت سيولة تقدر بنحو 127 مليون دينار (تعادل 432 مليون دولار) على مدار العام الماضي من خلال 4 مراجعات دورية.



وكانت بورصة الكويت قد شهدت تنفيذ المراجعة السنوية الأولى لمؤشر مورغان ستانلي (MSCI) بجلسة الخميس 29 فبراير الماضي، وكانت أول مراجعة للمؤشرات الأجنبية لسوق الكويت خلال العام الحالي.



في سياق متصل، قفزت سيولة البورصة في جلسة أمس الأربعاء بنسبة 25% ببلوغها 50.2 مليون دينار مقارنة بـ40 مليون دينار أول من أمس مع استمرار عمليات التصريف التي تشهدها أسهم قيادية بالسوق الأول كانت قد سجلت ارتفاعات لافتة في الفترة الماضية استباقا وتزامنا مع الكشف عن النتائج المالية والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة.



وكان لافتا أن عمليات التصريف لأسهم السوق الأول كانت بآخر جلسة التداول، ليسجل المؤشر تراجعا محدودا. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي في ظل استمرار عمليات شراء على الأسهم المتوسطة والصغيرة وبكميات كبيرة، وهو ما أدى إلى قفزة في أحجام التداول التي ارتفعت بجلسة أمس بنسبة 41% ببلوغ كميات الأسهم المتداولة 208 ملايين سهم مقابل 147 مليون سهم أول من أمس.



وبالعودة للسيولة، كانت متركزة في جلسة أمس حول سهم اسمنت بـ 5.6 ملايين دينار، وسهم بيتك بـ 5.2 ملايين دينار، ثم سهم اجيليتي بـ 3 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 2.8 مليون دينار، وسهم جي اف اتش بـ 2.6 مليون دينار.



وعلى إثر عمليات البيع تراجعت القيمة السوقية لبورصة الكويت لأقل من مستوى 44 مليار دينار الذي بلغته أول من أمس، وذلك بعد انخفاض بنحو 91 مليون دينار تشكل 0.2% من الإجمالي، ووصلت القيمة إلى 43.911 مليار دينار بنهاية جلسة أمس.



وأنهت الجلسة تعاملاتها على تباين أداء المؤشرات، وذلك بانخفاض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.3% بخسارته 24.3 نقطة ليصل إلى 8170 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.2% بإضافة 15.8 نقطة ليصل إلى 6128 نقطة، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% بخسارته 15.3 نقطة ليصل إلى 7458 نقطة.