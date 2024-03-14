شارك المركز المالي الكويتي «المركز» كراع ذهبي في ملتقى الكويت للاستثمار الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع وزارة الخارجية ومجموعة ذا بيزنس يير «The Business Year» يوم 5 مارس 2024 في لندن.



وقد افتتح الملتقى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.أنور المضف، واحتفى الحدث بمرور 125 عاما على العلاقات الثنائية المزدهرة بين الكويت والمملكة المتحدة، كما سلط الضوء على العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتي تنعكس بوضوح في زيادة حجم التجارة إلى الضعف تقريبا في عام 2023.



وشهد الملتقى كلمة لنائب رئيس أول ومدير الاستشارات وعمليات الاندماج والاستحواذ بإدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في «المركز» عبدالرزاق الرزوقي، خاطب فيها جمهور الحدث من نخبة المستثمرين والديبلوماسيين وكبار صناع القرار من كلا البلدين، حيث قدم لمحة شاملة عن المشهد الاستثماري الكويتي، وسلط الضوء على بيئة الكويت الصديقة للأعمال. وأشاد رزوقي بخصخصة بورصة الكويت باعتبارها خطوة محورية في تطوير سوق المال الكويتي، والتي أثمرت عن بورصة متقدمة قائمة على التكنولوجيا ومتوافقة مع المعايير الدولية.



وسلط الضوء على العلاقة التجارية المزدهرة بين الكويت والمملكة المتحدة، منوها بالشراكات الناجحة بين البلدين في قطاعات متنوعة، مثل قطاع النفط والغاز. وتحدث أيضا عن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة والنجاح المستمر للمشاريع المشتركة بين البلدين، مؤكدا على أهمية استكشاف آفاق التعاون المستقبلي في القطاعات الواعدة التي من شأنها دفع النمو المستدام والازدهار لكلا البلدين.