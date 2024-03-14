تسكين موظفي «الأهلي المتحد - الكويت» سابقاً تم بدون أي انتقاص أو تمييز بالمزايا والحقوق ونرحب بهم ونثق في قدراتهم المتميزة

نعمل بجهد وإصرار حتى يصبح «بيتك» البنك الإسلامي الأول على مستوى العالم

عملية الاستحواذ والدمج مع «الأهلي المتحد» الأكبر في القطاع المصرفي الكويتي

عبدالوهاب الرشود: الدمج يوم تاريخي ونرحب بجميع الزملاء من «المتحد» سابقاً

إنجازاتنا خلال العام الماضي تؤكد سلامة منهج عملنا كونها جاءت متكاملة ومتوازنة

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك»، اللقاء السنوي للموظفين بمن فيهم الجدد المنضمون من البنك الأهلي المتحد سابقا، للحديث عن أبرز الإنجازات ومناقشة التحديات والتطلعات، وذلك في قاعة الراية بفندق كورت يارد بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد عبدالمحسن المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، والرئيس التنفيذي لـ«بيتك»- الكويت خالد يوسف الشملان، وأعضاء الإدارة التنفيذية في البنك.



وخلال كلمته في افتتاح اللقاء السنوي، أكد رئيس مجلس إدارة «بيتك» حمد عبدالمحسن المرزوق، أن الهدف الاستراتيجي لـ «بيتك» خلال السنوات العشر المقبلة هو العمل بكل جهد ممكن لدخول قائمة أكبر 100 بنك في العالم.



انطلاقة للعالمية



وأشار المرزوق إلى أن عملية الاستحواذ ثم الدمج مع البنك الاهلي المتحد مثلت انطلاقة جديدة للعالمية ومرحلة نمو متطورة ونقلة تاريخية مهمة في مسيرة «بيتك» جعلت منه أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك اسلامي في العالم من حيث الاصول.



وشدد على أن «بيتك» يمتلك نخبا من المواهب الشابة وعناصر الخبرة ما يؤهله لتحقيق هذا الهدف بمزيد من التعاون والجهد، معربا عن ثقته بأن انضمام الكفاءات والقدرات البشرية من موظفي الاهلي المتحد -سابقا لزملائهم في «بيتك» هو محل ترحيب وتقدير وبمثابة دعم ومساندة لتحقيق الاهداف والرؤى المستقبلية، وأهمها أن يصبح «بيتك» أكبر بنك إسلامي بالعالم.



وقال المرزوق إن مجلس إدارة «بيتك» وضع خطة طموحة للعمل خلال السنوات العشر المقبلة، ليحتل «بيتك» المكانة اللائقة بين اكبر 100 بنك في العالم، مؤكدا أن ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية كان بمثابة تمهيد لطريق الوصول إلى هذا الهدف.



وأشار إلى أن عملية الاستحواذ والدمج جاءت متوافقة ومنسجمة مع خطة الكويت 2035 الرامية إلى جعل الكويت مركزا ماليا مرموقا في المنطقة والعالم، مضيفا أن هذا اللقاء هو تجسيد لرؤية أطلقناها قبل عدة سنوات، وهو أيضا تجسيد لتضافر العديد من الجهود المباركة من كلا البنكين.



مساهمة فعالة



وأعرب المرزوق عن سعادته وترحيبه بانضمام الموظفين الجدد إلى عائلة «بيتك»، قائلا: «نتطلع إلى مساهماتكم الفعالة، أنتم اليوم أعضاء رئيسيين ضمن فريق البنك الأكبر في الكويت والثاني عالميا من حيث حجم الأصول، وسنعمل جميعنا اليوم بروح الفريق الواحد لقيادة صناعة التمويل الإسلامي عالميا».



وأكد على أن عملية تسكين موظفي الأهلي المتحد لم تؤثر على أي من الحقوق المكتسبة للموظفين وأصبح الموظفون يتمتعون بكل المزايا والحقوق التي يوفرها «بيتك» دون انتقاص أو تمييز.



وشدد على أن عمليتي الاستحواذ ثم الدمج سارتا على أسس علمية ومنهجية ووفق رؤية اقتصادية قامت على أهمية وضرورة بناء كيان اقتصادي ومالي كبير في عالم لم يعد يعترف إلا بالكيانات القوية، مشيرا إلى أن «بيتك» في عام 2014 بدأ يشهد تحولا كبيرا في أنشطته وفعاليته، ورسالته الساعية لقيادة التطور العالمي للخدمات المالية الإسلامية، وهو ما أكدته المؤشرات الإيجابية سواء على مستوى الربحية ونوعيتها أو على مستوى جودة الأصول، «وأمام هذا التحول تبين لنا ضرورة الأخذ بالاعتبار التوسع الاستراتيجي من خلال الاستحواذ أو الاندماج، لخلق كيان عملاق ننطلق به نحو فضاء العالمية الرحب».



تحقيق الأهداف



وعدد المرزوق مراحل عملية الاستحواذ ثم الدمج، فذكر أن البنك الأهلي المتحد كان خيارا من بين 3 بنوك. وقال: «قمنا بتكليف أكبر بيوت الخبرة العالمية لتقديم الرأي الفني، وقد خلصت التوصيات إلى اختيار البنك الأهلي المتحد كونه يمثل أفضل فرصة لتحقيق رؤيتنا، وفي عام 2020، نلنا ثقة مساهمي كلا البنكين، بالإضافة إلى موافقة بنك الكويت المركزي وبنك البحرين المركزي على البدء في عملية استحواذ بيتك على الأهلي المتحد، لنحقق بذلك أكبر خطوة تاريخية في مسيرة البنكين الرائدة، وفي الثاني من أكتوبر 2022، نفذنا رسميا الاستحواذ على مجموعة البنك الأهلي المتحد - البحرين وشركاتها التابعة، واستمر العمل بخطى ثابتة حتى 22 فبراير 2024، حيث نفذنا وبنجاح أكبر عملية اندماج في تاريخ القطاع المصرفي الكويتي، لنعلن بذلك بداية حقبة عالمية جديدة، يقودها بيتك وموظفوه».



وقال ان عمليتي الاستحواذ ثم الدمج حققتا الأهداف المرجوة وأهمها انهما خطوة أساسية لتطوير صناعة البنوك الإسلامية بقيادة «بيتك»، كما أصبحت الكويت مقرا لأكبر وأفضل بنك إسلامي في العالم، ونقطة تحول تاريخية في استراتيجية «بيتك» ومنصة انطلاق تمهد لنموه وتطوره عالميا، مشيرا إلى أن «بيتك» اليوم أصبح قادرا بشكل أفضل على تحقيق معدلات نمو كبيرة في المستقبل بعد تبنيه لسياسات توسعية، وإن وجود كيان مصرفي ضخم متوافق مع أحكام الشريعة كان أمرا أكثر من ضروري، خصوصا وأن المصارف الإسلامية عمرها لا يتعدى 6 عقود فقط، في مقابل المصارف التقليدية التي يبلغ عمرها 6 قرون.



وأوضح أن مزايا وفوائد عملية الاستحواذ عديدة، فمن الناحية المالية زيادة حجم الأصول والأعمال والقاعدة الرأسمالية لـ «بيتك»، مما يحقق وفورات متوقعة في معدل تكلفة الأموال، وزيادة القدرة التمويلية للمشاريع الكبرى والعابرة للقارات، بالإضافة إلى ترشيد المصاريف وتدعيم الملاءة والقدرة على التوسع والنمو والدخول إلى دول جديدة بالإضافة إلى تحقيق تدفقات ربحية متعددة من نوافذ ووحدات المجموعة التي زادت وانتشرت في أسواق مهمة حول العالم.



يوم تاريخي



من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف، عبدالوهاب الرشود، بموظفي «بيتك» بمن فيهم الجدد المنضمون من البنك الاهلي المتحد سابقا - قائلا انه يوم تاريخي مميز نفتخر به في مسيرة «بيتك» الرائدة، حيث يمكننا القول ان لدينا عناوين متعددة لمعنى العمل في «بيتك» وهي التميز والفرص والصدارة والريادة.



وأشار إلى أن ما حققه «بيتك» من إنجازات خلال العام الماضي ونجاحات تاريخية شملت ثلاثة جوانب مهمة هي المالية، والوظيفية، والاجتماعية، حيث حقق «بيتك» صافي إيرادات تمويل بلغ 965.9 مليون دينار، بزيادة بلغت 20.7%، وبالنسبة لإجمالي إيرادات التشغيل فقد بلغت 945.4 مليون دينار، بزيادة بلغت 30.7%، أما الأرباح الصافية للمساهمين فكانت 584.5 مليون دينار، بزيادة ضخمة بلغت 63.4%.



وقال ان التزامنا بتحقيق النمو والتطور في الاعمال ليس شعارا وإنما حقائق نترجمها من خلال أمرين، الأول هو مسؤوليتنا تجاه موظفي «بيتك»، والثاني هي مسؤوليتنا تجاه المجتمع، ومن أهم إنجازاتنا إطلاق أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الكويت بنك «تم» ما يعكس توجهنا الرقمي، وتأكيدا على توجهنا الرقمي تم انجاز اكثر من 35 مشروعا لخدمات ومنتجات وأنظمة تقنية بمستوى عالمي، وعلى مستوى سوق الصكوك الأولية والثانوية لعام 2023 حقق «بيتك» المركز الأول للعام الثالث على التوالي مما يعكس مكانته الرائدة في السوق، وأيضا منحت مجلة يوروموني العالمية «بيتك» تصنيفات رائد سوق (Market Leader) في 5 فئات تقديرا لتفوقه وريادته على مستوى الكويت في مجالات: الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والمسؤولية الاجتماعية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتمويل الإسلامي، معربا عن فخره بحصول «بيتك» على 26 جائزة مرموقة على المستوى المحلي والعالمي ومن أبرزها «أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم» من مجلة غلوبل فاينانس العالمية، وجائزة «بنك العام- الكويت» من «ذي بانكر» العالمية وأيضا تأكيدا على الاهتمام الموظفين، حصل «بيتك» على 3 جوائز خاصة في برامج تقدير الموظفين والارتباط الوظيفي وبرامج إدارة المواهب من مجموعة براندون هول.



أكبر قاعدة من المواهب



وأشار الرشود إلى انه على صعيد الموظفين فلدينا أكبر قاعدة من المواهب في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت، ويحظون بفرصة نمو وظيفية مميزة من خلال فرص التدريب والتعليم والتي طالما تميز بها بيتك، لدينا التزام قوي بتأهيل جميع قياديي بيتك، وخلال العام الماضي فقط كان هنالك 117 ترقية لمناصب إشرافية، ونفخر بأننا أول بنك إسلامي في الكويت يوقع على اتفاقية مبادئ تمكين المرأة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومما يدل على التزام «بيتك» بهذا الميثاق، نعتز بوجود 84 سيدة في «بيتك» اليوم يشغلون مناصب إشرافية، وهن من الكفاءات المشهودة في القطاع المصرفي الكويتي. ويعتز «بيتك» بترسيخ بيئة عمل تساعد المرأة على النجاح، وتمكنها من تحقيق الريادة.



وأضاف: «إن أثمن وأعز ما يملك بيتك وأهم أصوله هو الكفاءات والمواهب المصرفية، ونعتز بأننا نحظى بأكبر قاعدة من المواهب في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية في الكويت، وقد اصبح بيتك الوجهة الوظيفية الامثل والاولى على مستوى القطاع المصرفي، ولهذا نحرص على أن نوفر لهم كل سبل النجاح من خلال الفرص التدريبية المميزة، وقد بلغت الساعات التدريبية المقدمة للموظفين أكثر من 83 ألف ساعة، استفاد منها أكثر من 3 آلاف موظف، وشارك 34 موظفا في المؤتمرات الخارجية، ونعتز بتقديم فرص تدريب مع أرقى الجامعات العالمية مثل هارفارد بزنس سكول وإنسياد وغيرها من الجامعات المرموقة، وبلغ عدد الزملاء المشاركين في هذه البرامج 130 موظفا في عام 2023 فقط».



وتابع بالقول: «كون بيتك يتمتع بشبكة أعمال دولية ضخمة، نحرص في كل عام على تقديم فرصة لموظفي بيتك في الكويت للمشاركة في فروعنا في تركيا خلال عطلة الصيف، وخلال العام الماضي، شارك 50 مديرا في البنك في برنامج قادة بيتك التدريبي بالتعاون مع هيدسبرينغ، وكلية آي إي بزنس سكول ومؤسسة فايننشال تايمز الإعلامية، بجانب 40 متدربا من الخريجين والخريجات الكويتيين المتفوقين من الجامعات المحلية والعالمية الذين نستهدفهم من خلال برنامج فرصة، حيث نسعى إلى تمكين الخريجين والخريجات من بناء مسيرة مهنية في القطاع المصرفي بما يلبي تطلعاتهم وإمكانياتهم».

التواجد في 12 دولة.. عبر 640 فرعاً

قال حمد المرزوق إنه في الوقت الذي يسعدني فيه أن عائلة «بيتك» تنمو عاما بعد الآخر، ومع انضمام زملائنا من البنك الأهلي المتحد - الكويت، أصبح لدينا قاعدة مواهب أكبر وبنسبة تكويت 84%، وسنستمر بالتوسع بريادتنا العالمية بما يخدم جميع موظفينا وعملائنا ومساهمينا، ونستحق بكل جدارة أن نطمح لأن نكون البنك الإسلامي الأول في العالم بلا منازع.



ونوه إلى أن هذه التطورات على صعيد القوى البشرية والأهداف الاستراتيجية يقابلها نمو كبير وتطور متسارع في الاعمال والانشطة على المستوى العالمي، مضيفا أن «بيتك» اليوم يتواجد في 12 دولة، ولدينا شبكة أعمال دولية ضخمة تبلغ نحو 640 فرعا.



وتابع: «نحن أول بنك إسلامي في ألمانيا وأول بنك إسلامي مرخص بموجب قانون المصارف في ماليزيا. نحن ثاني أكبر ممول إسلامي في تركيا. أعمالنا منتشرة عبر آسيا، والشرق الأوسط، وأوروبا، واليوم نمتلك حضورا أقوى محليا وإقليميا وعالميا».

مسؤولية اجتماعية راسخة

قال عبدالوهاب الرشود: «كان أبرز إنجازاتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية، هو دعم «بيتك» وتسخيره كل الإمكانات لإعادة إعمار سوق المباركية تماشيا مع استراتيجية البنك المجتمعية والوطنية، وتشمل هذه المبادرة إعادة إعمار نحو 17 مبنى بالمنطقة المتضررة، وتطوير بعض المباني المجاورة في سوق المباركية بمبلغ تقديري يبلغ نحو 8 ملايين دينار».



وأضاف: «كذلك قام «بيتك» بتلبية نداء الحملة الوطنية للغارمين تحت شعار (فزعتكم فرحة لهم) وقدم 7 ملايين دينار من أموال الزكاة، كما قدم «بيتك» حوالي 6 ملايين دينار لدعم جهود الإغاثة لمنكوبي الزلزال، حيث تم تخصيص 3 ملايين دينار للمتضررين في تركيا و3 ملايين دينار للمتضررين في سورية».



وحول التطلعات والأهداف الاستراتيجية، قال الرشود: «يأتي في مقدمة أولوياتنا تعزيز ولاء قاعدة عملائنا المتنامية ومتعددة الجنسيات وتوطيدها بالتركيز على استخدام البيانات والتحليلات، يليها الاستثمار في الحلول المبتكرة بالتعاون مع افضل شركات الـ Fintech العالمية، كذلك لدينا اهتمام بالغ في تعميق مفهوم الابتكار في بيتك على الصعيدين الاستراتيجي والقيادي لبناء قيمة مضافة، كما نهدف إلى الارتقاء أكثر بأمن البيانات والحلول الرقمية السحابية والامتثال لها».