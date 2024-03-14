مع نهاية شهر مارس الجاري (31 مارس)، يكون قطار الإيداع والمشاركة في السحب نصف السنوي لحساب مليونير الدانة، المؤهل للفوز بجائزة المليون دينار قد وصل لمحطته الأخيرة، فيما سيقام السحب ويتم إعلان الفائز في تاريخ 18 يوليو المقبل، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ.



وكان بنك الخليج قد أعلن الفائز بالجائزة الكبرى في السحب السنوي لحساب مليونير الدانة في 1 فبراير الماضي، وذلك للمرة الأولي، بعد زيادة قيمة الجائزة السنوية الكبرى من 1.5 إلى مليوني دينار، وذلك ضمن مساعي البنك المتواصلة لمكافأة عملائه، وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت، بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 2 مليون دينار.



وللمرة الثانية في تاريخها، دخلت الجائزة الكبرى في حساب مليونير الدانة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي في العالم، حيث تسلم مدير عام إدارة الخدمات المصرفية في بنك في بنك الخليج محمد القطان شهادة تسجيل الجائزة من ممثلة موسوعة غينيس خلال حفل إعلان الفائز بسحب الجائزة الكبرى.