حرصا على تقديم قيمة مضافة تعزز من تجربة عملائه وترتقي بباقة منتجاته وخدماته المصرفية بما يلاقي تطلعاتهم، يوفر بنك الكويت الدولي (KIB) لعملاء Black خدمة توصيل العيادي إلى المنازل في جميع أنحاء الكويت مجانا، وعلى مدار 24 ساعة - طوال أيام الأسبوع، وذلك عن طريق خدمة مدير علاقات عملاء الشخصي من KIB أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 1866866، حيث يتسنى لعملاء Black التقدم بطلب خدمة توصيل العيادي ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 مارس.



وفي هذا السياق، قال مساعد المدير العام - الإدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، فيصل الشويرد: نتطلع دائما إلى إثراء تجربة عملائنا، وعلى اختلاف شرائحهم وفئاتهم، بما يتماشى مع أسلوب حياتهم العصري ويفوق توقعاتهم، لذلك، وباعتبارنا «بنك للحياة»، نقدم لعملاء Black هذه الخدمة المميزة والسريعة لنشاركهم الاحتفال بالشهر الكريم وبمناسبة حلول عيد الفطر مع أقاربهم وأحبائهم.



مشيرا أيضا إلى سلسلة المنتجات والحلول المصرفية الأخرى التي تتمتع بها شريحة عملاء Black على وجه الخصوص، والتي تأتي بالعديد من المزايا الحصرية، منها تعيين مدير علاقات عملاء، مع قاعة انتظار في الأفرع مخصصة لهم، كما يمكنهم التواصل عبر الخدمة الهاتفية للـ VIP، وذلك لضمان أولوية إنجاز المعاملات المصرفية والمالية.



كما ذكر أن حساب Black يمنح لمالكه إمكانية الوصول إلى جميع العروض الشخصية المتميزة من البنك، مثل الموافقة السريعة على طلب التمويل، مع أرباح مفضلة على جميع أنواعه، فضلا عن خصم 50% على صناديق الأمانات مدى الحياة، وتحويلات مجانية محليا وعالميا كل سنة، بالإضافة إلى الحصول على مجموعة حصرية من خدمات المساعد الشخصي (concierge)، وذلك بالتعاون مع شركة «Peacock» الإقليمية، المعروفة بمستوى وفخامة خدامتها.



كذلك، أكد الشويرد أن حساب Black يتيح لعملائه ميزة الدخول إلى أرقى صالات الانتظار في مطارات العالم، مع تقديم خصومات حصرية في المتاجر، والفنادق، والمطاعم المحلية والعالمية.