قصفت طائرات إسرائيلية موقعا عسكريا سوريا بدعوى أنه استخدم منطلقا لهجمات نفذها «حزب الله» اللبناني بمحافظة القنيطرة جنوبي سورية.



وقال الحساب الرسمي للقوات الجوية الإسرائيلية عبر منصة «إكس»، إنها هاجمت مبنيين عسكريين على خط المواجهة في الأراضي السورية، حيث كان يعمل «حزب الله».



وأضاف أن الهجوم نفذ بعد جمع معلومات استخباراتية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعتبر حكومة دمشق مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها، ولن يسمح بأي محاولات تؤدي إلى تمركز «حزب الله» على الجبهة السورية. وأرفقت القوات الجوية الإسرائيلية منشورها بتسجيل مصور يظهر لحظة الاستهداف الذي شنته داخل سورية. وكانت «القناة 13» الإسرائيلية قالت إن جيش الاحتلال هاجم البنية التحتية للجيش السوري التي يعمل منها «حزب الله»، تزامنا مع إطلاق وابل من الصواريخ من لبنان باتجاه الشمال الإسرائيلي.