قرار جمهوري بتشكيل لجنة مؤقتة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي

القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كل الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.هالة السعيد.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د.أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع، على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم (2024 - 2025)، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي (2023 - 2024)، وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة، والتي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم.



إلى ذلك أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته الطيبة للشعب الفلسطيني الشقيق، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، خاصة في قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية بالغة التدهور.



وجدد الرئيس السيسي - خلال اتصاله مع الرئيس عباس - مساندة مصر (قيادة وشعبا) للأشقاء في فلسطين، وسعيها المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.



من جانبه، ثمن الرئيس الفلسطيني الاتصال الكريم من الرئيس السيسي، مؤكدا امتنانه والشعب الفلسطيني للجهود المصرية المخلصة لدعم الحق الفلسطيني، داعيا أن يعيد الله - عز وجل - الشهر الفضيل على مصر، وشعبها بالخير واليمن والبركات.



في سياق آخر، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 76 لسنة 2024 بتشكيل لجنة مؤقتة برئاسة د.طلعت عبدالقوي السيد عبداللطيف لاتخاذ كل الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.



وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: المستشار أمير عادل رمزي حنا، واللواء محمد علي توفيق لطفي، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، والشيخ أسامة السيد محمود سعد الأزهري، وحاتم محمد متولي حسن منصور، ورانيا نصر علي عبد العليم.