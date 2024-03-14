انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة التريوج وبيع أدوات الدفاع عن النفس والقتال القريب عبر بعض صفحات الترويج والتسويق على فيسبوك. وبحسب موقع «أثر» تتنوع أدوات القتال التي تعرضها الصفحات عبر الفيسبوك بين «بوكس حديد، عصا كهربائية، عصا نتر أو عصا قافزة».



ونقل الموقع عن نقيب محامي سورية الفراس فارس، أن بيع هذه الأدوات أو الترويج لها واستخدامها مخالف للقوانين، مشيرا إلى اختلاف العقوبة لكل حالة على حدة، بحسب الضرر الذي تسببه وغيره من المواد الموجودة في قانون العقوبات السوري، مشيرا إلى أن مراقبة هذه الصفحات من اختصاص الجهات المختصة. يشار إلى أن التسويق الإلكتروني عبر صفحات الفيسبوك وغيره من مواقع التواصل آخذ في الانتشار بشدة خلال الآونة الأخيرة بغية تحقيق الربح الكبير والعمل من المنزل، كنوع من أنواع العمل الإضافي أو حتى العمل الرئيسي للكثيرين معا تدهور قيمة الليرة السورية والغلاء الفاحش الذي يدفع السوريين للبحث عن مصادر بديلة أو رديفة لمعاشاتهم.



وكانت الحكومة السورية أقرت عدة قوانين تتعلق بالعمل الإلكتروني والرقمي وأهمها قانون الجريمة المعلوماتية الذي تطرق الى تنظيم التعاملات التجارية الإلكترونية سواء بين الأفراد أو بين الأفراد والشركات معا.