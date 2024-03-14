تشير د.آنا كورينيفيتش اخصائية أمراض القلب، إلى أن نصف الوفيات الناجمة عن مشكلات في القلب والأوعية الدموية تحدث فجأة. ووفقا لها، ليست نادرة الحالات التي يتمتع فيها الشخص بحالة صحية طبيعية، لكنه ينام ولا يستيقظ في الصباح.



أحيانا يعطي الجسم إشارة عن حالة خطرة وشيكة، لكن ليس للأطباء ما يكفي من الوقت لمساعدة الشخص، لأن نقطة اللاعودة تبدأ خلال 4-6 ساعات من ظهور إشارة عن سوء الحالة الصحية.



وتشير الاخصائية، إلى أن أحد الأسباب الشائعة للسكتة القلبية المفاجئة يرتبط بالجلطات الدموية في فروع الشريان الرئوي، حيث تنفصل جلطة الدم وتسير مع مجرى الدم إلى الشريان الرئوي.



وتقول: «إذا كانت الجلطة الدموية كبيرة يؤدي انسداد الشريان الرئوي بشكل انعكاسي إلى توقف القلب والوفاة»، مشيرة إلى أن جلطة الدم تتشكل عادة في أوردة الأطراف السفلى أو الحوض. وهناك أسباب لتشكل جلطة الدم، مثل قلة الحركة، كثافة الدم، التهاب جدران الأوعية الدموية.

المصدر: «rg.ru»