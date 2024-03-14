

سيكون باير ليفركوزن، الفريق الوحيد في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى لم يخسر أي مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، مطالبا بتحقيق الفوز على ضيفه قره باغ الأذربيجاني اليوم في اياب ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ). وكان ليفركوزن انتزع تعادلا صعبا 2-2 في الرمق الأخير ذهابا في باكو عندما سجل له مهاجمه التشيكي باتريك شيك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما تخلف 0-2 في الشوط الأول عندما أشرك مدربه الإسباني شابي الونسو تشكيلة رديفة قبل ان يزج بالاسماء الكبيرة في الشوط الثاني.



ويعتمد ليفركوزن على خبرة لاعب الوسط السويسري المخضرم غرانيت تشاكا والجناح المتألق فلوريان فيرتس والمهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس صاحب 10 أهداف هذا الموسم في الدوري المحلي.



في المقابل، يبدو ليفربول الانجليزي، المرشح إلى جانب ليفركوزن لنيل اللقب، في مأمن من المفاجآت عندما يستضيف سبارتا براغ التشيكي بعد ان اكتسحه 5-1 خارج ملعبه الاسبوع الماضي.



وسيلجأ مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب على الأرجح إلى مبدأ المداورة من خلال منح الفرصة للاعبيه الشبان لاسيما من اجل إراحة لاعبي الصف الاول، قبل ثلاثة أيام من مواجهة قوية ضد مان يونايتد على ملعب الاخير في ربع نهائي كأس إنجلترا.



ويخوض روما الإيطالي الذي يحقق نتائج ايجابية منذ تعيين نجمه السابق دانييلي دي روسي بدلا من البرتغالي جوزيه مورينيو، مواجهة برايتون الانجليزي باعصاب هادئة بعد ان حسم مباراة الذهاب بنتيجة عريضة قوامها أربعة أهداف من دون مقابل.



والأمر ينطبق على مرسيليا الفرنسي الذي حقق فوزا لافتا على فياريال الاسباني برباعية نظيفة على ملعب فيلودروم في مواجهة مدربه السابق مارسيلينو.



في المقابل، يتعين على وست هام قلب خسارته ذهابا امام فرايبورغ الالماني 0-1، إذا أراد إكمال المشوار في المسابقة القارية.



وفي ابرز المباريات المتكافئة، يلتقي اتالانتا الايطالي مع سبورتينغ البرتغالي (1-1)، ورينجرز الاسكتلندي مع بنفكيا البرتغالي (2-2).