بعد فوزها بأوسكار أفضل سيناريو أصلي عن فيلم «أناتومي أوف إيه فال» («أناتومي دون شوت» بالنسخة الأصلية)، تحدثت جوستين ترييه خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس عن احتمال أن تعمل في الولايات المتحدة وتحديدا مع ممثلين أميركيين.



وقالت المخرجة الفرنسية خلال وجودها في بيفرلي هيلز غداة هذا الفوز التاريخي الذي تقاسمته أرتور هراري: «أبواب (هوليوود)، نعم، مفتوحة».



وأضافت من مقر إقامة القنصل الفرنسي: «يجب أن أفكر وأعرف بالضبط ما أريد أن أفعله».



وأكدت جوستين ترييه أنها «بالتأكيد» تحب «العمل مع الممثلين الأميركيين»، وسألت «هل سآخذهم إلى أرضي بدلا من أن أذهب أنا وانتقل (من فرنسا)؟ لا أعرف. لا أستطيع أن أعرف ذلك بعد».



منذ حصول «أناتومي دون شوت» على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي في مايو، حصد الفيلم جوائز دولية، منها جائزتا «غولدن غلوب»، وواحدة من «بافتا» المخصصة للسينما البريطانية، والعديد من جوائز النقاد الأميركيين.