

محمد الجلاهمة



انتقل فنيون من الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع الآثار التي يمكن أن يكون لصوص مجهولون قد خلفوها وراءهم خلال قيامهم بكسر تجوري وسرقة ما بداخله من مجوهرات ومبالغ نقدية.

وبحسب مصدر أمني، فإن مواطنا من مواليد 1984 تقدم إلى مخفر علي صباح السالم ببلاغ قال فيه إن منزل والدته تعرض للسرقة وإن مجهولين قاموا بالتسلل إلى غرفتها خلال وجودها خارجه وكسروا «تجوري» وتم الاستيلاء على قلادتين وحلقين وخواتم بقيمة 4000 دينار، إلى جانب مبلغ 600 دينار نقدا، وبسؤاله عما إذا كان يتهم شخصا معينا بارتكاب واقعة السرقة، قال: لا. هذا، وتم تسجيل قضية سرقة وتكليف المباحث بعمل التحريات.