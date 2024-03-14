أعلن متحف الفضاء والفلك في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي، أن مذنبا سريع الحركة يقترب من الشمس ويشاهد في سماء الكويت خلال الشهر الجاري ويستمر حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.



وقال مدير المتحف الفلكي خالد الجمعان لـ«كونا» إنه يمكن رؤية المذنب بالعين المجردة أو باستخدام منظار بسيط بعد غروب الشمس في الأفق الغربي من السماء بالأماكن البعيدة عن التلوث الضوئي.



وأوضح الجمعان أن هذا المذنب الملقب (Brooks - 12P/Pons) تم اكتشافه من قبل فلكيين بريطاني وفرنسي وهما (Brooks/ Pons) في عام 1812 بالإضافة إلى أن المذنب ذكر في بعض الوثائق الفلكية لقدماء الصينيين، مشيرا إلى انه يصنف ضمن المذنبات قصيرة الدورة حيث إن دورته أصغر من 200 عام، وتبلغ 71 عاما، وآخر عبور له تم توثيقه بالقرب من الأرض في عام 1954.



وذكر أن قطر المذنب يبلغ 30 كيلومترا، مشيرا إلى أن لمعان المذنب سيكون في أقرب نقطة له من الشمس في 21 ابريل المقبل ليتراجع لمعانه بعد ذلك ويبتعد في الفضاء.



وأشار إلى ان عبور المذنب بهذا التاريخ القديم من المعتقد أنه تسبب في زخات ضعيفة من الشهب تحدث كل عام في شهري نوفمبر وديسمبر.



وأكد الجمعان انه ليس لهذا المذنب أي تأثير على الأرض ولا يشكل خطرا عليها، إذ تقع الكرة الأرضية في موقع متوسط بين أكبر الأجرام السماوية في المجموعة الشمسية، وتمتلك جاذبية كبيرة جدا لا تسمح لأي جرم سماوي بأن يتقاطع مع مدار ومسار الأرض.



وقال إنه يمكن التعرف على حركة جميع المذنبات المكتشفة اليوم في القبة السماوية التابعة للمتحف، والتي يمكن من خلالها تحديد مسار المذنبات وجميع الأجرام السماوية ومداراتها بدقة من خلال برامج متقدمة حديثة.