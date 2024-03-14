ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أن خطته السابقة لإقامة بطولة جديدة تشبه «السوبر ليغ» كانت ستضر الدوريات المحلية.



ففي عام 2019 قوبل اقتراح الاتحاد الأوروبي بإقامة بطولة قارية جديدة تعتمد على الصعود والهبوط لتحديد التأهل في الموسم التالي بناء على نتائج الأندية أوروبيا برفض شديد من روابط الدوريات المحلية.



وأقر جورجيو ماركيتي، نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بأن الاعتراض على هذا المقترح كان له ما يبرره.



وقال ماركيتي: «تخيلوا إذا ضمن عدد من الأندية تأهلهم للبطولات الأوروبية، أو «السوبر ليغ» أو أي بطولة قارية كانت، ماذا كان سيحدث لهم؟ وماذا سيكافحون من أجله؟».



وواصل: «الصراع على احتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي حاليا يبقى معركة من أجل البقاء على قيد الحياة، فالتأهل لدوري أبطال أوروبا من عدمه أشبه بالفارق بين الليل والنهار».



وتابع: «إذا علم فريق ما، في ديسمبر أو يناير، أنه تأهل بالفعل للمشاركة في بطولة أوروبية، فماذا سيلعب من أجله؟».



وأردف المسؤول الأوروبي: «هذا الوضع سيطعن في نزاهة بطولات الدوري، وستفقد الأندية الحافز للمنافسة، مما يشكل ظاهرة خطيرة أيضا على المستوى الاقتصادي، لأنه سيقلل الاهتمام بالمباريات، وبالتالي القيمة السوقية للمسابقات».



واستقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق، على إعادة هيكلة مسابقاته للأندية، حيث ستقام بطولات دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر بمشاركة 36 فريقا اعتبارا من الموسم المقبل.