واصل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثانيا، حملة الدفاع عن لقبه بطلا لدورة إنديان ويلز الأميركية لماسترز الألف نقطة في التنس، بتأهله إلى الدور ربع النهائي من دون عناء بعد فوزه الثلاثاء على المجري فابيان ماروجان 6-3 و6-3.



وعلى غرار ألكاراز، لم تجد البولندية إيغا شفيونتيك الأولى في دورة السيدات صعوبة في حجز بطاقتها إلى ربع النهائي على حساب الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا بالفوز عليها 6-1 و6-2، فيما واجه بطل أستراليا المفتوحة الإيطالي يانيك سينر الثالث مقاومة من الأميركي بن شيلتون في المجموعة الأولى التي أنهاها 7-6 (7-4) قبل أن يهيمن على الثانية ويحسمها 6-1.



وكان الانتصار على ماروجان، ابن الـ 24 عاما المصنف 58 عالميا، ثأريا لألكاراز لأنه خسر مواجهته الوحيدة مع المجري العام الماضي في دورة روما لماسترز الألف.



وعند السيدات، واصلت شفيونتيك مشوارها نحو الفوز باللقب للمرة الثانية بعد عام 2022، وذلك بتأهلها إلى ربع النهائي بفوز سهل جدا 6-1 و6-2 على بوتينتسيفا التي خسرت جميع مبارياتها الثلاث مع البولندية من دون أن تفوز بأي مجموعة.



وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي الدنماركية كارولاين فوزنياكي التي حسمت مواجهتها مع صديقتها الألمانية أنجيليك كيربر 6-4 و6-2 في لقاء جمع بين لاعبتين مخضرمتين تصدرتا سابقا تصنيف المحترفات.



وبلغت ربع النهائي أيضا الروسية أناستازيا بوتابوفا بفوزها على الإيطالية ياسمين باوليني الثالثة عشرة، لتواجه الأوكرانية مارتا كوستيوك الفائزة على الروسية الأخرى أناستازيا بافليوتشينكوفا 6-4 و6-1.