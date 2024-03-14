قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الإيمان ليلخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخَلِق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم».



يتبين لنا من هذا الحديث أن الايمان يبلى كما يبلى الثوب القديم. قد تعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان سحابة من سحب المعصية فيظلم فيحجب نوره، فإذا سعى لزيادة إيمانه واستعان بالله عز وجل زالت تلك السحابة وعاد نور الايمان الى قلبه.



والايمان يزيد وينقص وهذا من صميم اعتقاد أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ودليل ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى (ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم) الفتح 4.



ويقول بعض السلف: «من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، ومما ينبغي معرفته أن نقص الإيمان إذا أدى الى ترك واجب أو فعل محرم، فهذا أمر خطير ويجب على من حصل معه التوبة والبدء بعلاج ذلك، أما إذا لم يؤد هذا النقص الى ترك الواجب واقتصر على التراجع بفعل المستحبات، فعلى صاحبه أن يسدد ويقارب حتى يعود الى ما كان عليه من قوة الإيمان، وإن أفضل علاج لنقص الإيمان هو تجديده وترديد كلمة التوحيد لا اله إلا الله، وهناك عدة وسائل للعلاج منها:



- تدبر القرآن العظيم وتلاوته بتأن، قال تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) الإسراء 82، وقال سبحانه: (ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق) الحديد 16.



- أداء الصلاة مع الجماعة واستماع المواعظ.



- طلب العلم الشرعي - الإكثار من ذكر الموت.



- تعظيم حرمات الله، قال تعالى: (ومن يعظم شعائر لله فإنها من تقوى القلوب) الحج 32.



ومن تعظيم شعائر الله في الأزمنة تعظيم شهر رمضان.



- الدعاء من أقوى الأسباب التي ينبغي للعبد الأخذ بها كي يجدد إيمانه، وخاصة في هذا الشهر المبارك.