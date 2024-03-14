أحبتي في الله، هذا هو شهر رمضان نزل بساحتكم شهر كريم وموسم عظيم خصه الله تعالى بالتشريف والتكريم، ففرض صيامه وجعله أحد أركان الإسلام، شهر إجابة الدعوات ومضاعفة الحسنات وشهر العتق من النيران.



شهر الخير والبركات، قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان) (البقرة: 185).



فكفى شرفا وفضلا لهذا الشهر الكريم ان تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وذلك لكثرة الخير في رمضان وزيادة الإقبال على أسباب المغفرة والرضوان، فيقل الشر في الأرض، حيث تصفّد مردة الشياطين بالسلاسل والأغلال والأصفاد فيتهيأ للمسلمين الانشغال بالصيام وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى.



وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غُفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».