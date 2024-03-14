استقبل عميد كلية الدراسات العليا بالإنابة د.أحمد المخيال الخبير الزائر د.إيجور بيرازا من الجامعة الأمريكية في الشارقة لتقييم برنامج ماجستير العمارة، وذلك بحضور كل من العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بالإنابة د. مشاري العيفان، والعميد المساعد للتخطيط والتطوير بالإنابة د.محمد رائف السماوي، ورئيس مجال العمارة ومدير برنامج ماجستير العمارة د. عدنان العنزي.



وخلال الزيارة، أشاد د. إيجور بالمباني الجامعية المصممة بشكل إبداعي جذاب يثير إعجاب كل من يزور المدينة الجامعية، ثم استعرض تقريرا مختصرا حول جولته في الكلية ولقائه بمجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة المستمرين والخريجين.



كما ركز على مجموعة من المقترحات التي ستساهم في تطوير البرنامج، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل كلية العمارة، حيث تم إيقاف البرنامج لتعديله بشكل جذري وتقديمه بصورة جديدة تلبي احتياجات الطلبة بما يتماشى مع التطور المستمر.